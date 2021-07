Wout van Aert hoopt vandaag mee te kunnen doen in de sprint, maar: "Het wordt een gevaarlijke finale"

Bij Jumbo-Visma hoopt Wout van Aert vandaag zijn kans te kunnen wagen. Onze landgenoot wil namelijk deelnemen aan de massasprint van de tiende etappe in de Tour de France. Toch verwacht van Aert een gevaarlijke finale.

Het is niet zo'n goed weer in Frankrijk. Zo is er veel regen en wind en wordt er zelfs onweer voorspeld. Allemaal ingrediënten dus voor een apocalyptische finale in de tiende etappe van de Tour de France.

Een renner die zich vandaag alvast wil laten zien, is Wout van Aert. De renner gaf voor de start van de tiende etappe meer uitleg bij zijn ploeg Jumbo-Visma. "Het wordt een gevaarlijke finale met wind, regen en mogelijke onweersbuien. Ik hoop te kunnen deelnemen in de sprint", aldus van Aert.