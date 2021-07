Wout van Aert moet vandaag tevreden zijn met de tweede plaats: "Speciaal voor Eddy (Merckx) proberen dat Cavendish hem niet voorbij gaat"

Net geen overwinning voor Wout van Aert vandaag in de tiende etappe van de Tour de France. Onze landgenoot eindigde namelijk op de tweede plaats net achter de Brit Mark Cavendish.

Wout van Aert was tevreden over zijn sprint vandaag. "Het was een leuke finale en super hectisch Het scheelde een half wiel of een wiel. Ik kon uit de slipstream komen, maar vanaf ik in de wind kwam kreeg ik het niet meer dicht", aldus van Aert na de etappe bij Sporza.

"Mark Cavendish was sneller vandaag, dus er zijn geen excuses. Het was leuk teamwerk van ons en het is motiverend om er de rest van de Tour nog iets van te maken", was onze landgenoot strijdvaardig.

Mark Cavendish komt door deze zege opnieuw in de buurt van het aantal Tourzeges van Eddy Merckx. Wout van Aert wil echter beletten dat de Brit de Belgische wielerlegende voorbij gaat. "Speciaal voor Eddy ga ik proberen dat Cavendish hem niet voorbij gaat", zei van Aert met een lach.