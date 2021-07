Peeters over 'makkelijike' zege Cav en dat wat komt: "Als je in crisis bent, is het voorbij, dat zag je bij Démare en Merlier"

Wilfried Peeters maakt met Mark Cavendish schitterende tijden mee in de Tour de France. Ritzege nummer 3 is binnen voor de Brit in deze Tour. In zijn carrière is het al nummer 33, nog eentje en hij evenaart het record van Merckx. Zelfs groen is mogelijk, maar dan moeten de bergen overleefd worden.

"We hadden het goed ingestudeerd. We wisten dat we op de laatste rotonde moesten aangaan. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Mark zegt: 'Ik heb niet moeten sprinten, ik moest gewoon Mørkøv passeren.' Voor hem was het heel gemakkelijk, maar we hebben wel een sterk staaltje ploegwerk gezien", analyseerde Peeters bij Sporza de sprint in Valence.

ALLES OP OVERWINNING

Zo werd ook meteen ook een mooie zaak gedaan in het puntenklassement. "We hadden afgesproken om niet in de tussensprint mee te doen en dat we liever de twintig punten pakten aan de eindmeet. Alles op de overwinning zetten en we kijken later wel voor groen. Eerst de Mont Ventoux overleven."

Bestaat het risico dat dat niet lukt? "Je mag gewoon niet in de problemen geraken. Je moet in een goede groep kunnen geraken, kijken naar je wattage en zien dat je uw eigen tempo rijdt. Als je in crisis bent, is het voorbij. Dat heb je bij Démare en Merlier gezien."

VERTROUWEN DOOR STERK TEAM

Nu Cavendish weer helemaal terug is: hoe lang kan de 36-jarige Brit op dit niveau blijven sprinten? "Daar durf ik geen datum op plakken. Ik denk dat we hem dit jaar opnieuw een goed gevoel hebben laten krijgen. Hij heeft een prachtig team rond hem en dat geeft hem vertrouwen."