Kopecky houdt met D'hoore generale repetitie voor Spelen: "Kijken naar hoe we wedstrijd aanpakken, tactiek, techniek..."

Lotte Kopecky is volop bezig om zich klaar te stomen voor de Spelen, waar ze met Jolien D'hoore opnieuw een koppel zal vormen op de piste. Kopecky rijdt ook de wegrit. Haar prestaties op de weg spreken voor zich. Op de piste is er wel specifieke voorbereiding nodig.

De Olympische Spelen in Tokio zijn alleszins hét eerstvolgende hoofddoel voor Lotte Kopecky. "Eerst tellen de Olympische Spelen nu, daarna pas komt de rest." De afgelopen weken was Kopecky volop aan het opbouwen. Op 16 en 20 juni won ze het BK tijdrijden en het BK op de weg. "De finetuning van de conditie gebeurt eigenlijk nu pas", vertelde ze toen.

Ik denk dat ik wel op schema zit

Kopecky is de voorbije weken dan ook volop bezig geweest om olympische trainingen af te werken. Ze ziet het wel goed komen. "Ik denk dat ik wel op schema zit." Sowieso gaat ze gauw weten hoe ze er voor staat in het baanwielrennen. "In het tweede weekend van juli rijd ik de Nations Cup op de piste in Sint-Petersburg. Samen met Jolien D'hoore rijd ik daar het omnium."

Wat wil Kopecky juist bereiken op die afspraak in Rusland? "Ik denk dat we daar niet naar het resultaat moeten kijken. Wel naar hoe we de wedstrijd aanpakken, de tactiek, de techniek. Dat is op dat moment belangrijker dan de prestatie zelf."