Nummer 2 uit Parijs-Roubaix 2019 maakt droom waar: "Triest dat Sagan koers moest verlaten, zege is voor familie"

De nummer 2 uit Parijs-Roubaix van 2019 maakt het waar voor Bora-Hansgrohe in de Tour. Voor Sagan was dat dit jaar niet weggelegd, hij startte donderdagochtend niet meer wegens kniepijn. Politt nam dan maar een belangrijke rol op zich en wist het ook af te maken.

Een rollercoaster van emoties was het, want de dag was begonnen bij Bora-Hansgrohe met de opgave van Sagan. "Het is triest dat Sagan de koers moest verlaten." De koers wacht echter op niemand. Er werd dus weer stevig ingevlogen. "Het was meteen zijwind in deze etappe. Ik voelde me de laatste dagen al beter. Er waren redelijk veel sprinters in onze groep, dus moest ik de koers hard maken en vroeg aanvallen."

Het is een droom om een rit in de Tour de France te winnen

Nils Politt hield zich vervolgens perfect aan dat plan en voerde het ook perfect uit. "Ik viel als eerste aan, ik heb alles gegeven. Om solo toe te komen, is ongelooflijk. Het is een droom om een rit in de Tour de France te winnen."

Met een tweede plek in Parijs-Roubaix en vijfde plek in de Ronde van Vlaanderen had de Duitser zijn potentieel al getoond. Nu heeft hij echt die grote overwinning beet. "Wielrennen is mijn passie. Ik heb zoveel tijd weg van huis gespendeerd. De zege is voor mijn familie, dit is het grootste wat ik kan teruggeven."