Cav hoopt met 1 van zijn 34 zeges de jeugd te inspireren: "Ik ben kapot, ik dacht niet eens aan record van Merckx"

Zolang hij het record van Merckx niet beet had, wilde Cavendish er niet over praten. Nu wel dan? Neen, niet echt. Eén overwinning in de Tour de France is al zoveel waard, stelt de sprinter van Deceuninck-Quick.Step. Zelf hoopt hij vooral een bron van inspiratie te zijn voor de jeugd.

Hoe voelt het om 34-voudig ritwinnaar te zijn en het record aantal zeges met Eddy Merckx te delen in de Tour? Dat was de vraag die op ieders lippen lag gebrand na de rit met aankomst in Carcassonne. "Ik dacht niet eens aan het record van Merckx", antwoordde Cavendish. "Ik ben kapot. Om 220 kilometer te rijden in die hitte, in de wind, met dan nog eens die finale. Ik ben diep gegaan. Ik zat op het einde op mijn limiet."

Het was dus een inspanning die kon tellen, maar het was toch wel echt zijn 34ste ritzege in de Tour. "Het voelt zoals mijn eerste ritzege in de Tour de France. Daar droomde ik als kind van en daar heb ik zo hard voor gewerkt. Als één van mijn 34 zeges kinderen in het VK kan inspireren om met de fiets te rijden, dat zou het meeste voor mij betekenen."

ZOONTJE CASPER NU AL KOERS-MINDED

En zijn eigen kinderen inspireert hij zo ook, Casper in het bijzonder. Dat hebben we al kunnen zien op sociale media. "Ik heb zelf vier kinderen, maar Casper is diegene die geobsedeerd is door het wielrennen. Wie weet zien we hem binnen twintig jaar in de Tour de France."

In de aanloop naar de sprint ging Cav bij een collega inleunen met zijn hoofd, een actie die misschien niet helemaal nodig was. De jury had hem eerder al aangesproken op zijn sprintgedrag. "Ik heb geen brede schouders. Van het moment dat ik met mijn schouders beweeg, ga ik met mijn hoofd opzij. Het veiligste is om met je hoofd in te leunen, want als je het met je elleboog doet, gaat het mis", haalde Cav dat moment zelf aan.