Belgische vrouwen en mannen halen medaille in de ploegenachtervolging op EK BMX in eigen land

Altijd top als België medailles pakt op kampioenschappen. Onze beste vrouwen en mannen in het BMX hebben dat klaargespeeld in Zolder, waar van vrijdag tot zondag het EK is doorgegaan. In de ploegenachtervolging haalde België telkens zilver.

Bij de vrouwen kwam onder meer Elke Vanhoof in actie. Zij vertegenwoordigt ons land binnenkort ook op de Olympische Spelen in Tokio. De andere Belgische dames in de ploegenachtervolging op het EK waren Aiko en Robyn Gommers. In zo'n ploegenachtervolging telt de tijd van de tweede beste renner of renster. JONGE MANNENPLOEG DEMONSTREERT POTENTIEEL Vier landen deden mee bij de vrouwen, de Belgische dames waren goed voor de tweede tijd. Ook bij de mannen pakte België zilver en dit dankzij Thibaut Stoffels, Wannes Magdelijns en Jools Melis. Geen van hen is ouder dan 20. Knap dus dat zij toch de zilveren medaille wisten uit de brand te slepen. Het Europese BMX-land bij uitstek op dit kampioenschap lijkt Frankrijk te zijn. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen veroverde Frankrijk goud in de ploegenachtervolging.