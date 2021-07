Duitse Lisa Klein wint de Baloise Ladies Tour, Nederlandse van SD Worx spurt naar ritwinst op slotdag

Lisa Klein had zich in de beste positie gemanoeuvreerd om de Baloise Ladies Tour op haar naam te schrijven, na winst in de proloog Utrecht en in de tijdrit in Knokke. Klein gaf de eindzege op de slotdag niet meer weg. Uneken spurtte nog naar een ritzege.

De Baloise Ladies Tour werd afgesloten met een etappe van 121,1 kilometer van en naar Zulte. Doorheen de dag waren er verschillende aanvallen, maar niemand geraakte echt helemaal weg. De aangekondigde massasprint was onvermijdelijk. UNEKEN WINT SPRINT MET OVERMACHT Gezien hun sprintcapaciteiten was het onder andere uitkijken naar Anna Henderson en Elisa Balsamo. Geen van hen kon juichen, want het was Lonneke Uneken die veruit met de snelste spurt voor de dag kwam. De 21-jarige Nederlandse schonk SD Worx zo nog ritsucces. Barbieri en Guarischi moesten het stellen met de tweede en derde plaats. Aangezien de laatste etappe uitdraaide op een sprint, kwam de eindzege van Klein uiteraard niet meer in gevaar.