Deceuninck-Quick.Step doet ook financieel uitstekende zaken dankzij glansrijke Tour de France

Wat er ook nog gebeurt: de Tour de France is al lang geslaagd voor Deceuninck-Quick.Step. Financieel zal de ploeg van Patrick Lefevere er ook niet slechter van worden. Deceuninck-Quick.Step is veruit de best verdienende ploeg in deze Tour.

Na twee weken Tour is het al de moeite om eens naar het verzamelde prijzengeld te kijken. Deceuninck-Quick.Step doet het op dat vlak het beste van alle teams met 95 320 euro. Jumbo-Visma verdiende 62 640. Al beduidend minder, maar hiermee is de Nederlandse formatie wel het tweede beste team. Ook Alpecin-Fenix deed het al uitstekend: het verdiende al 61 400 euro in de Tour. Dat prijzengeld heeft Deceuninck-Quick.Step uiteraard vooral te danken aan zijn vijf ritzeges: vier keer al mocht Mark Cavendish aan de finish het zegegebaar maken. Vergeet ook de ritzege van Julian Alaphilippe aan het begin van de Tour de France niet. © photonews Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux vinden we tussen plaats 10 en 20 in de lijst met best verdienende teams. Lotto Soudal staat op plaats 11 met 18 540 euro, Intermarché-Wanty-Gobert op plek 19 met 6070 euro. Hiermee doet Intermarché verrassend genoeg wel nog beter dan Ineos. Qhubeka NextHash sluit de rij en is de enige ploeg die nog geen 5000 euro bijeen koerste.