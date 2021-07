Freddy Maertens maakte gelijkaardige comeback als Cavendish: "Misschien kan hij in Leuven wereldkampioen worden"

Freddy Maertens en Mark Cavendish: ze hebben wel wat gelijkenissen. Een comeback om u tegen te zeggen maakten ze allebei. Maertens in 1981, Cavendish in 2021. Beiden sprinter tijdens hun wielercarrière. Als dat zich verder trekt, doet Cav er misschien ook nog een tweede wereldtitel bij.

Net als bij Cavendish was Maertens ook al afgeschreven destijds. "De mensen dachten dat ik in 1981 niets te zoeken had in de Tour", doet de wielerkampioen van weleer het verhaal in HLN. "Maar ik had het in mijn hoofd gestoken dat ik weer zou uitblinken in de Ronde, en dat is me gelukt. In de Midi Libre, dat was toen de laatste voorbereidingskoers, gaf ik op. De kranten stonden er vol van. Maertens kan het niet meer."

Het tegendeel was waar, want Maertens was sterk in het hoofd. "Ik wist waar ik mee bezig was. Ik bleef na mijn opgave in het hotel van de ploeg en reed élke rit van de Midi Libre op mijn eentje. Ik wist dat ik klaar zou zijn voor de Tour."

GOEDE PLOEG + VERTROUWEN = SUCCESFORMULE

Zoveel jaren later doet Mark Cavendish iets gelijkaardig. Hoe kan het dat een sprinter na enkele matige jaren ineens weer voor de dag komt? "Eerst en vooral omdat je sprinten niet verleert. Daarnaast is het belangrijk dat je een goede ploeg hebt. En er is nog iets: als je een eerste keer gewonnen hebt, dan win je snel ook een tweede en een derde keer. Dat is gewoon een kwestie van vertrouwen."

© photonews

Dat moet je ook wel krijgen. "Je moet dat vertrouwen elke dag opnieuw bij je ploegmaats afdwingen. Dat hangt helemaal van jezelf af." In 1981 werd Maertens ook voor de tweede keer wereldkampioen. Herhaalt de geschiedenis zich helemaal en zit dat er voor Cavendish ook nog in?

HECTISCHE TOUR-WEKEN

"Misschien kan hij in Leuven een tweede keer wereldkampioen worden", denkt Maertens. "Maar daar zal hij heel hard voor moeten werken. Maar daar zal hij heel hard voor moeten werken. Ik vraag me af of Cavendish daar na de hectische weken in de Tour nog zin in heeft. Er is maar één man die dat weet. En dat is Mark Cavendish."