Geen gevallen van technologische fraude tijdens Tour de France

Goed nieuws uit de Tour de France. Van motortjes of andere vormen van technologische fraude is geen sprake. Althans, bij de uitgevoerde testen liep geen enkele renner of ploeg. Er mag dus van uitgegaan worden dat iedereen het spel eerlijk speelt.

Volgens HLN zou de UCI in de voorbije vijftien etappes zo'n 720 testen uitgevoerd hebben, hierbij gebruik makend van magnetische scans en X-ray om de fietsen te controleren. De fiets van de gele trui wordt na iedere rit getest en ook de ritwinnaar komt telkens aan de beurt. ELK RESULTAAT NEGATIEF Daarnaast moeten ook de renneres die naar de dopingcontrole moeten hun fiets laten controleren en worden er nog een aantal andere renners uitgehaald. Elke test kwam tot dusver terug met een negatief resultaat. Wat wilt zeggen dat er geen vormen van technologische fraude vastgesteld worden. Hopelijk blijft dat zo in het vervolg van de Tour de France, zodat er na afloop geen discussie bestaat over de behaalde resultaten door de wielrenners.