Greg Van Avermaet hard voor zijn eigen prestaties: "Dit is mijn slechtste Tour ooit'

Ook Greg Van Avermaet heeft op de tweede rustdag met de pers gesproken in de Tour de France. Veel positiefs kon die niet echt kwijt. Een paar keer was hij mee in de ontsnapping, zonder resultaat. Van Avermaet is ook hard voor zichzelf.

"Dit is mijn slechtste Tour ooit", stelt Van Avermaet onomwonden. "Het is zeker niet leuk om met zo’n resultaten naar buiten te komen", zucht de Belg van AG2R. "Ik heb me een beetje kunnen tonen, maar zeker niet op de manier zoals ik het zou willen."

Er zijn voor een type renners als hem ook geen massa kansen in deze Tour. "Er zijn niet zo veel ritten die me op het lijf geschreven zijn in deze editie. Die van afgelopen vrijdag wel en we hebben het geprobeerd, maar er rijden dan sterke klimmers weg op een lastige helling en dan was die koers voor mij ook voorbij. Het zat me gewoon nog niet mee. Ik kan allesbehalve tevreden zijn op dit moment."

Ik blijf geloven in mijn eigen kunnen

Hoewel hij ontgoocheld is, laat Van Avermaet het hoofd niet hangen. "Ik blijf geloven in mijn eigen kunnen en ik heb goede resultaten gereden in het voorjaar, maar deze Tour is het gewoon iets minder. Ik blijf een ééndagscoureur, die liever op één dag alles geeft en dat gevoel heb ik ook in een ronde."

Dat wil wel zeggen dat hij nog een paar ritten eruit gaat kiezen. "Ik pik er dan een dag uit, maar ik weet dat er niet veel kansen meer komen in deze Tour. De rit van dinsdag misschien en dan nog één vlakke rit op vrijdag. Het zal zaak zijn om dan iets te proberen. All de rest lijkt me te zwaar. Die dagen moet ik niet te diep gaan, zeker met het oog op Tokio."