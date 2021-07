Ook ploegleider Van Aert weet het niet: "Bolletjestrui? Wout is Wout..."

Bij Jumbo-Visma proberen ze alles uit de Tour te halen wat er nog in zit na de opgave van Primoz Roglic. Dankzij revelatie Jonas Vingegaard en een enorm sterke Wout van Aert lukt dat zeer behoorlijk.

De derde week in de Ronde van Frankrijk is van start gegaan met een overgangsetappe die gewonnen werd door Patrick Konrad. De Oostenrijker was de sterkste vluchter van de dag.

De komende dagen komen er nog twee lastige etappes in de Pyreneeën aan, een vlakke etappe, een tijdrit en een slotetappe op de Champs-Elysées. In praktisch elke etappe kan de Belgische wielerfan wel iets verwachten van Wout van Aert, al moet hij ook zijn krachten niet verspelen met het oog op de Olympische Spelen.

Ploegleider Merijn Zeeman vertelt voor de microfoon bij Sporza alleszins dat alles besproken is geweest voor de komende etappes. "Het plan is gemaakt. De tijdrit is belangrijk, Vingegaard helpen ook. Hij mag wel zijn kans grijpen waar mogelijk", klinkt het.

Na het punten sprokkelen van zondag, is de bolletjestrui plots binnen handbereik voor Wout van Aert. Al moet Zeeman vooral lachen met het idee. "Ik zeg er niets over, maar Wout is Wout natuurlijk", is het mystieke antwoord.