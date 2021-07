Laatste bergetappe zal voor serieuze strijd zorgen om de bolletjestrui: Wout Poels of toch nog Tadej Pogacar? En wat met Wout van Aert en Nairo Quintana?

Vandaag staat de laatste bergetappe op het programma in de Tour de France. Het zal er nerveus aan toe gaan, want de strijd om de bolletjestrui ligt nog volledig open. Zo kwam Tadej Pogacar gisteren zeer dicht bij Wout Poels.

Wout Poels is nog steeds de leider in het bergklassement met 78 punten, maar de Nederlandse klimmer voelt de hete adem van Tadej Pogacar in zijn nek. Door zijn ritzege gisteren komt de Sloveen namelijk op 67 punten in de strijd om de bolletjestrui.

Pogacar is niet de enige renner die de bolletjestrui nog kan afsnoepen van Poels, want ook Nairo Quintana, Michael Woods en Wout van Aert maken nog aanspraak op het bergklassement. Quintana en Woods hebben 66 punten, terwijl van Aert 64 punten heeft.

Het belooft vandaag dus nog een helse dag te worden in de strijd om de bollen. Wie pakt het felbegeerde bergklassement? We weten het deze namiddag na de laatste bergrit van deze editie van de Tour de France.