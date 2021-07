Gilbert pakte uit met heldendaad en redde samen met onder meer Froome een wielertoerist uit een ravijn

Wielrenners zijn niet alleen helden door hun sportieve prestaties. Gilbert en Froome hebben ook oog voor de medemens: woensdag hebben ze een wielertoerist uit de nood geholpen. Philippe Gilbert komt met het relaas van een opmerkelijk verhaal.

Het speelde zich af na de etappe van woensdag, die finishte boven op de Col du Portet. Nadien moesten de renners de afdaling nemen om richting ploegbus te kunnen. "We zagen hoe een wielertoerist de bocht miste en zo'n twintig meter diep in het ravijn viel", zei Gilbert aan de RTBF. "Samen met Chris Froome en Christopher Juul-Jensen ben ik gestopt om hem te helpen."

HULPDIENSTEN

De man in kwestie mag blij zijn dat deze profrenners hem te hulp schoten. "We zijn zo'n twintig minuten bij hem gebleven. Hij was serieus toegetakeld, we hebben er dus ook nog de hulpdiensten moeten bijhalen", wist Gilbert nog te vertellen.

Het is niet de eerste keer dat zulke toestanden gebeuren in en rond de Tour de France. "Zulke verhalen komen meestal nooit in de media, maar dit hoort ook bij de Tour."