UAE ook in Italië aan het feest: Diego Ulissi zet leiderstrui in de verf in vierde etappe, top drie voor Vanmarcke

Wat Pogačar doet in de Tour, doet Diego Ulissi in Italië: de leiderstrui in de verf zetten door als leider ook een etappe te winnen. Ulissi speelde het klaar in Cagliari en is zo nog wat meer sant in eigen land. Als leider begint Ulissi zondag aan de slotrit van de Settimana Ciclista Italiana. Na drie etappes in de Settimana Ciclista Italiana stond Diego Ulissi aan de leiding en werd Cagliari meer dan ooit het epicentrum van deze koers. Zowel de zaterdagrit als de slotetappe op zondag spelen zich in en rond de Italiaanse gemeente af. 1 EN 2 VOOR UAE Na 168 kilometer snelde Diego Ulissi als leider naar de etappezege, zijn tweede ritoverwinning al in deze Settimana Ciclista Italiana. Ulissi bleef zijn ploegmaat Riabushenko voor: een prachtig één-tweetje dus, de gedroomde uitslag voor de ploeg uit de Emiraten. De beste renner buiten die ploeg was niemand minder dan Sep Vanmarcke, die een derde plaats in de wacht sleepte. Ulissi wacht nu nog de taak om zondag te proberen de eindzege veilig te stellen.



