Verzorger biedt klaarheid over de mens Cavendish en ideale scenario: "Op mooiere manier dan nu kan je niet stoppen"

Parijs zien, winnen en stoppen: is dat wat nog rest voor Mark Cavendish? Op een mooiere manier afscheid nemen kan haast niet. Daar tegenover staat dat de zin om te koersen nog enorm groot lijkt bij de sprinter van Deceuninck-Quick.Step.

In De Zondag mengt ook Kevin Verstaen, verzorger bij de ploeg van Lefevere, zich in de discussie over Cav. "Het is geen raar idee, hé. Het zou het ideale einde van een verhaal zijn. Maar die podiumuitreiking wordt sowieso een heel moeilijk en emotioneel moment. Op zo'n moment kan je dingen zeggen waarvan je later spijt hebt. Dus neen, ik denk niet dat hij het in zijn gedachten heeft om in Parijs zijn afscheid aan te kondigen."

Verstaen heeft alvast van dichtbij kunnen aanschouwen hoe graag Cavendish nog koerst. "Laat hem starten in het Hol van Pluto, in koersen als de Heistse Pijl of de GP Monseré waar het peloton voortdurend op de kant gegooi wordt, en hij amuseert zich rot. Dat is ook Mark Cavendish. Voor hetzelfde geld komt er nog iets moois, maar het is ook een feit: op een mooiere manier dan nu kan je niet stoppen."

VIJF ONTVLAMBARE SECONDEN

Over de mens Mark Cavendish overigens niets dan goede dingen. Ook al kan hij dan al eens 'ontploffen', zoals we recent gezien hebben. "In die vier jaar als verzorger is hij één van de meest aimabele mensen met wie ik samengewerkt heb. Maar het is en blijft natuurlijk een winnaar. Die vijf ontvlambare seconden, zoals vrijdag, horen erbij. Daarop mogen we hem niet afrekenen."