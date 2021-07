Echtgenote Sarah ziet Wout van Aert eindelijk van op eerste rij winnen in de Tour: "Ik kan alleen maar trots zijn"

Winnen op de Champs-Elysees en dat kunnen delen met vrouw en zoon: Wout van Aert mocht zondagavond ervaren hoe dat is. Zijn echtgenote Sarah kon voor het eerst een Tourritzege van haar Wout van dichtbij meemaken. Dat geeft het nog een extra dimensie.

VTM Nieuws wist Sarah De Bie na de etappe kort te spreken, in alle hectiek die met zo'n Touretappe gepaard gaat. "Ik ben vooral heel blij. Want bij de vijf vorige etappezeges was ik geen enkele keer bij", verklapte Sarah. En zo'n overwinning meemaken in de koers zelf is toch iets anders dan op tv.

Bij Sarah De Bie kwam er dan ook al een stukje bijgeloof bij kijken. "Ik had gezegd: "Als je nu niet wint, kom ik nooit meer naar de Tour." Dus jah..." Dat Wout zowel in de bergen, in de tijdrit als in de sprint wint: ook Sarah staat ervan te kijken. "Ik weet niet wat zeggen. Zoiets verwacht je gewoon niet in de koers. Het is supermooi wat hij doet. Ik kan alleen maar trots zijn."

Heel veel tijd met haar echtgenoot spenderen zat er door de verplichtingen na die ritzege wel niet in. En de vlucht naar Tokio liet ook niet lang op zich wachten. "Qua planning is het niet goed", moest Sarah lachen.