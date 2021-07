Emoties lopen hoog op bij ouders Wout van Aert na zege in Parijs: "Ik wist het direct, we hebben traantje weggepinkt"

Als ouders je zoon de Tourrit naar Parijs zien winnen: uiteraard is dat emotioneel. Wout van Aert deed de emoties weer hoog oplaaien bij zijn naasten door al die geweldige prestaties in de Tour. Het moet enorm zijn om zoiets van dichtbij mee te maken.

"De lead-out van Mike Teunissen was echt niet normaal", zegt Ivonne, de mama van Wout, aan HLN. Vanaf dan twijfelde ze niet meer of Wout het ging afmaken. "Ik wist het direct. Hij wachtte even met zijn armen in de lucht te steken, maar voor mij was er geen twijfel mogelijk."

Hoe ging het weerzien met Wout dan na de finish? "We vliegen mekaar dan in de armen en hebben een traantje weggepinkt. Het was heel emotioneel. We waren heel blij dat we erbij mochten zijn en dat we hem nog even hebben kunnen zien."

Uiteraard ook bij vader Henk niets dan bewondering voor zijn zoon. "Eén van de mooiste bergritten, een tijdrit én de sprint op de Champs Elysées. Eigenlijk kan het niet beter, tenzij dan die gele trui nog ooit even aan mogen doen, maar dat komt misschien nog wel."

Het is nu al een superjaar voor Van Aert. "Hij heeft al acht overwinningen geboekt dit jaar en niet van de minste. Gent-Wevelgem, twee ritten in de Tirreno, de Amstel Gold Race, het BK en nu drie ritten in de Tour. Het jaar is nog niet om, maar voor Wout is het nu al formidabel. In feite hoeft er niks meer bij. Het overgrote deel van het peloton kan alleen maar dromen van één van zijn acht overwinningen want er is geen enkele kleine koers bij."