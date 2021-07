Tom Dumoulin klaar voor Olympische Spelen: "Dat zal niet bepalen of ik wel of geen plezier meer beleef"

De 30-jarige Tom Dumoulin is sinds zaterdag in Tokio voor de Olympische Spelen. Hij is optimistisch voor de Olympische tijdrit.

De wereldkampioen van 2017 zegt klaar te zijn na een hoogtestage in Livigno. "Daar hield ik een goed gevoel aan over", vertelt Dumoulin in 'Tour de L1mbourg'. "Ik heb er de laatste puntjes op de i gezet richting Tokio."

Dumoulin komt met enige ambitie aan de start van de tijdrit. "Op training haal ik goede waarden. Al was het met de overvloedige regen in Zuid-Limburg niet altijd even makkelijk om mijn tijdritblokjes te doen. Hoe ik straks in Tokio precies voor de dag zal komen, valt moeilijk in te schatten.”

Wat er ook gebeurt, het resultaat is voor Dumoulin niet doorslaggevend. “Mijn prestatie daar zal niet bepalen of ik wel of geen plezier meer beleef aan het wielrennen."