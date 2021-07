BMX-races op Spelen waren heroïsch: tranen van geluk, winnares die gedragen moet worden en zware val

De wielersport zorgt voor spektakel op de Spelen, zeker ook in het BMX. De BMX-races waren heroïsch, niets minder dan dat. Kimmann won met met een barst in zijn knieschijf, Fields viel zwaar in de halve finale en winnares Shriever kon na afloop van haar race niet meer stappen.

Het strafste verhaal is dat van Niek Kimmann. De Nederlander was op training keihard tegen een overstekende offical aangeknald. Het zadelde hem op met een barst in zijn knie, maar in de finale was Kimmann niet te houden en stak hij boven de rest uit. Ondanks dat jammerlijke voorval met die official veroverde hij goud. Kimmann kon het zelf amper geloven en barstte uit in tranen van geluk.

© photonews

Kye White pakte bij de mannen zilver, maar viel vooral op door een actie na de vrouwenrace. Daarin was Bethany Shriever zo diep gegaan dat ze even niet meer op haar benen kon staan. Wel met resultaat, want de Britse was olympisch kampioene geworden. Haar landgenoot White zag dat ze krampen had, schoot haar te hulp en droeg haar tot een eind verderop.

Onze landgenoot Elke Vanhoof strandde in de halve finales. Dat was ook het eindstation van Connor Fields bij de mannen. Dat kwam omdat de Amerikaan het wiel van een concurrent aantikte en in de eerste bocht keihard tegen de grond smakte. Fields werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar inmiddels is zijn situatie wel stabiel.