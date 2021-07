Elke Vanhoof uitgeschakeld in de halve finales van het BMX-toernooi

Geen finale voor Elke Vanhoof op de Olympische Spelen BMX. Ze pakte in de halve finale de zesde plaats.

Enkel de eerste vier gaan door naar de finale. Het BMX-en werd met bijna een uur vertraging gereden door de hevige regen in Tokio.

Vanhoof werd in de eerste run derde, in de tweede werd ze zesde en in de derde run pakte ze de zevende plaats. Dat was niet voldoende voor de finale.

In Rio werd Vanhoof nog zesde in de finale.