Straffe kost! Australiër rijdt nog de herkansing nadat zijn stuur aan 60 kilometer per uur pardoes afbreekt

Het is spektakel hoe je dat liever niet ziet. Porter was met Australië bezig aan de kwalificaties van de ploegenachtervolging. Het kwartet Australiërs deed er alles aan om er een zo goed mogelijke tijd uit te persen en kwam op volle snelheid.

Porter zat in vierde positie toen hij in een bocht ten val kwam op de piste. De reden was duidelijk: in volle inspanning brak zijn stuur af. De valpartij was onvermijdelijk. Op het moment van de crash zou hij zo'n 60 kilometer per uur gereden hebben.

