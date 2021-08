Triomf als aanvallende sprinter zowaar voor Nizzolo in het Baskenland: "Ik moest veel energie verbruiken"

De ene zege spreekt meer tot de verbeelding dan de andere. De triomf van Nizzolo in het Baskenland, in Circuito de Getxo, is zeker één van de specialere zeges uit zijn carrière. Het was niet zomaar eventjes naar de overwinning sprinten. Nizzolo moest diepgaan.

Uiteraard was de Europese kampioen aan de finish dan ook gelukkig nadat hij het wist af te maken. Nizzolo was met een grote ambitie aan de start gekomen. "Ik ben superblij. Vorig jaar eindigde ik tweede, dus dit jaar wou ik echt winnen." De koers was supermoeilijk te controleren Voor een renner als hij niet evident op dat heuvelachtige parcours. Er was geen ontkomen aan: er moest voor het offensief gekozen worden. "De koers was supermoeilijk te controleren, want iedereen wilde aanvallen. Ik moest ook aanvallen en veel energie verbruiken. Ik voelde mij nog altijd goed." Kunnen winnen op een plek die bekend staat als wielerregio: zo druk je als wielrenner je stempel. "Dank aan de volledige ploeg voor de steun. En ook aan al de fans hier in het Baskenland. Ze hebben altijd erg veel passie, ik vind ze bijzonder."