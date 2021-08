Zadelpijn blijft een factor: DSM dan toch zonder nummer 2 uit de Giro van 2020 naar Vuelta

Een renner met zadelpijn, dat wordt in een grote ronde een moeilijk verhaal. DSM laat de nummer 2 uit de Giro van vorig jaar daarom thuis: Jai Hindley zal niet aan de start verschijnen van de Vuelta. De Australiër was eerder wel opgenomen in de voorlopige selectie.

DSM hield een plekje vrij voor Jai Hindley in die selectie, maar tekende wel voorbehoud aan: na enkele weken zou zijn situatie geëvalueerd worden. Dat is inmiddels gebeurd en er is beslist dat de renner met een ander programma meer kans zou maken op herstelperiodes tussen de koersen.

Hindley stapte dit jaar uit de Giro met zadelpijn. De vrees is aanwezig dat zijn blessure opnieuw zou kunnen opspelen in een koers van drie weken. Daarom gaat hij niet naar de Vuelta. "We geloven dat hij goede uitslagen kan halen in een programma van kortere blokken. Dat leunt ook dicht aan bij zijn capaciteiten", zegt Head of Coaching Rudi Kemna op de DSM-site.

HAMILTON ALS VERVANGER

"Het is natuurlijk ontgoochelend, maar we willen het harde werk uit de voorbije periode niet verspillen", reageert Hindley. "Ik ben blij dat de ploeg van mijn gezondheid de eerste prioriteit maakt." De vervanger van Hindley in de Vuelta is zijn landgenoot Chris Hamilton.