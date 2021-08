OFFICIEEL: John Degenkolb verlaat Lotto Soudal en gaat terug naar de ploeg waar hij in het verleden al mooie momenten heeft beleefd

John Degenkolb verlaat Lotto Soudal. De Duitse sprinter reed de voorbije twee seizoenen voor de Belgische wielerformatie, maar hij heeft nu besloten om terug te keren naar Team DSM.

John Degenkolb was ambitieus toen hij voor Lotto Soudal tekende, maar een echte droomtransfer werd het nooit voor de Duitser. Degenkolb kon slechts één keer winnen voor de Belgische wielerformatie, want hij won in 2020 de derde etappe in de Ronde van Luxemburg.

Nu gaat Degenkolb het opnieuw proberen bij Team DSM. In het verleden reed de Duitser al voor Giant-Alpecin, de voorloper van Team DSM. Toen won hij onder meer Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo.