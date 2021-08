Cian Uijtdebroeks draagt heel even leiderstrui nadat hij zijn team aan winst helpt in ploegentijdrit

Cian Uijtdebroeks blijft op zijn achttiende volop genieten van de smaak van overwinningen. Met zijn ploeg Auto Eder heeft Uijtdebroeks de ploegentijdrit in de Belgische rittenkoers Aubel-Thimister-Stavelot gewonnen. Uijtdebroeks was ook even leider.

Samen met vier ploegmaats knalde Uijtdebroeks naar de overwinning in rit 2a, een ploegentijdrit van negen kilometer in Thimister. Auto Eder, de juniorenploeg van Bora-Hansgrohe, was elf seconden sneller dan het Belgische Acrog-Tormans en 21 seconden sneller dan het Amerikaanse Lux.

Dat zorgde er voor dat Uijtdebroeks aan de leiding ging in het klassement. Hij stond in dezelfde seconde als zijn ploegmaats Schrettl en Herzog. De dichtst geplaatste renner van een andere ploeg was Victor Hannes. Die 11 seconden uit de ploegentijdrit zijn ook het verschil tussen hem en Uijtdebroeks in het klassement.

PLOEGMAAT NEEMT LEIDERSTRUI OVER

Zaterdagnamiddag ging de leiderstrui van Uitdebroeks naar zijn ploegmaat Herzog na rit 2b, een rit in lijn. Uijtdebroeks staat nu derde in het klassement. Er staat nog een slotetappe van 99,7 kilometer op het programma in en rond Stavelot.