Bahrain Victorious enorm ambitieus: ploeg wil met Mikel Landa de Vuelta winnen

Terwijl Primoz Roglic en het blok van INEOS Grenadiers als favorieten worden gezien om de Vuelta te winnen, moet er uiteraard ook met enkele outsiders rekening gehouden worden. Zo ook Mikel Landa.

De Spanjaard won nog niet zo lang geleden de Vuelta a Burgos en hij hoopt zijn supervorm te kunnen verzilveren in de Vuelta. Landa is namelijk de uitgesproken kopman van Bahrain Victorious in de Ronde van Spanje.

Landa kan rekenen op enkele meesterknechten in de bergen, want ook Damiano Caruso, Wout Poels en Jack Haig zijn van de partij. Ook Yukiya Arashiro, Gino Mäder, Mark Padun en Jan Tratnik zijn geselecteerd.