Roglic blinkt niet alleen met nieuwe fiets, hele tenue wordt in olympisch jasje gestoken

Primoz Roglic blies iedereen van de tabellen in de Olympische tijdrit in Tokyo. Ook hij wordt door zijn ploeg beloond met wat esthetische eyecatchers.

Het hangt af van de goodwill van de ploeg en de sponsor wat een olympische kampioen uiteindelijk overhoudt aan zijn olympische titel. Er valt immers geen trui mee te verdienen zoals op een WK, EK of nationaal kampioenschap. Van Avermaet reed bijvoorbeeld rond met een gouden helm en gouden randjes aan zijn mouwen. Ook Samuel Sanchez had die bandjes gekregen van zijn werkgever.

Primoz Roglic mag dan wel 'maar' de tijdrit gewonnen hebben, Jumbo-Visma heeft kosten noch moeite gespaard om hun kopman te feliciteren voor zijn gouden medaille. Eerder kon u hier al zien dat de fiets van de Sloveen een lakje verf heeft gekregen en heel wat olympische verwijzingen bevatte.

Ook de helm waarmee hij zaterdag van start zal gaan in de Ronde van Spanje is grondig onder handen genomen en heeft een gouden randje gekregen. De olympische ringen zijn er bovendien ook in verwerkt.

Net als Van Avermaet en Sanchez, krijgt de titelverdediger in Spanje gouden randjes aan de mouwen én een gouden randje aan de nek. Mocht het nog niet duidelijk geweest zijn: Primoz Roglis is een olympische kampioen.