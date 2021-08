🎥 Remco Evenepoel zet puntjes op de i in Ronde van Denemarken

Remco Evenepoel heeft de afsluitende tijdrit in de Ronde van Denemarken geworden.

Remco Evenepoel was de beste in de slotrijdrit van de Ronde van Denemarken. Hij had een seconde voorsprong op Soren Kragh Andersen.

Evenepoel had ook al een rit gewonnen in deze Ronde van Denemarken en had toen de leiderstrui genomen.

Door de zege in de afsluitende tijdrit is Remco Evenepoel ook de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Daarin had 1:42 voorsprong op Mads Pedersen. Mike Teunissen vervolledigt het podium.