📷 Nederlander pakt eerste zege van seizoen in Egmont Cycling Race

In Zottegem heeft de Nederlander Danny van Poppel de 85ste Egmont Cycling Race gewonnen.

De renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) haalde het in de massasprint van twee Italianen.

De Nederlander was sneller dan Niccolo Bonifazio en Luca Mozzato die tweede en derde werden. Christophe Noppe was met een vierde plaats de beste Belg in koers.

Het was voor Van Poppel de eerste zege van dit seizoen.