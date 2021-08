Magnus Cort wist Primoz Roglic net af te houden: "Op een andere manier winnen"

In de Vuelta slaagde Magnus Cort er nipt in om de aanstormende Primoz Roglic van zich af te houden.

De Deen boekte donderdag zijn vierde ritzege in de Ronde van Spanje. Deze was iets anders dan alle andere overwinningen die hij behaalde. “Dit is heel erg speciaal voor mij. Ik ben blij dat ik nu kan laten zien dat ik ook op andere manieren kan winnen”, zegt Cort.

Zijn vorige zeges waren telkens in een sprint. “Ik wist wel dat ik een kans had, al is het altijd moeilijk inschatten hoe veel voorsprong je moet hebben voor zo’n beklimming.”

Het was uiteindelijk heel nipt. “Het was heel erg close in de finale, maar ik ben blij dat ik Roglic kon afhouden. Met nog 150 meter te gaan had ik door dat hij eraan kwam. Ik spurtte met alles wat ik nog in me had. Ik ben blij dat het is gelukt.”