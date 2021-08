Renner van Lotto Soudal moet in Vuelta nieuw contract afdwingen

Voor de 25-jarige Steff Cras is de Vuelta heel belangrijk. Een goede prestatie moet hem een nieuw contract opleveren.

Cras heeft er niet bepaald een mooie periode opzitten. Vorig jaar ging hij in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk zwaar onderuit. Dit seizoen begon met een lange coronabesmetting.

In de Vuelta heeft hij een vrijbuitersrol. “We zijn hier met een jonge groep en hoeven niet naar een kopman om te kijken”, zegt Cras aan GVA. “Het is gewoon goed uitkijken of er kansen komen om mee te gaan in de goede ontsnapping. De mooiste kansen liggen volgens mij in de derde week. Maar dat denken er veel. Ik zal goed moeten zijn en een beetje geluk hebben.”

Cras is vooral op zoek naar een nieuw contract. “Hopelijk ziet een ploeg mijn potentieel. Dat kan Lotto-Soudal zijn maar ik wacht nog op een voorstel. Komt dat er niet, dan hoop ik iemand anders te overtuigen van mijn kwaliteiten. Ik laat me zeker niet opjagen omdat ik weet waar de oorzaak van mijn minder presteren ligt. Dat waren zaken die ik niet zelf in de hand had. Ik moet accepteren hoe het gelopen is en moet er nu gewoon het beste van maken”, klinkt het tot besluit.