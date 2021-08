Shari Bossuyt keert al zeker met een medaille terug van het EK baanwielrennen in Nederland

Shari Bossuyt heeft al één en ander bewezen, maar is nog altijd maar 20. Op het EK baanwielrennen voor beloften in Apeldoorn komt ze ook nog in actie. Daar heeft ze ons land alvast eremetaal bezorgd. Bossuyt pakte zilver in de puntenkoers.

In de puntenkoers over 25 kilometer reed Bossuyt een zeer alerte wedstrijd. De Italiaanse Silvia Zanardi bijhalen was wel iets te hoog gegrepen. Zanardi koerste in totaal 38 punten bij mekaar en dat waren er toch wel 11 meer dan Bossuyt. 1 PUNT VERSCHIL TUSSEN ZILVER EN BRONS Voor onze landgenote was het een spannende strijd om zilver, met vooral concurrentie van de Oekraïense Yaroshenko. De slotsprint van Bossuyt was nipt voldoende om haar af te houden. Bossuyt kwam uit op 27 punten. Yaroshenka behaalde 26 punten en moest tevreden zijn met brons. Shari Bossuyt heeft haar zilveren medaille in de puntenkoers vooral te danken aan een sterk tweede gedeelte van de wedstrijd, waarin ze met regelmaat steeds meer punten begon te sprokkelen.