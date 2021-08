Dag 9 in de Vuelta: kans voor Primož Roglič om toe te slaan of trui alsnog door te geven op Alto de Velefique

De bergen komen er opnieuw aan in de Vuelta op dag 9. Alle ogen zijn op leider Primož Roglič gericht: het is zijn laatste kans voor de eerste rustdag om de rode trui voorlopig over te laten aan een andere renner. Een andere mogelijkheid is dat hij de trui omarmt en zelf de puntjes op de i zet.

Een veertigtal kilometer na het vertrek in Puerto Lumbreras gaat het in trapgewijs naar omhoog, naar de Alto de Cuatro Vientos, een klim van tweede categorie. De tussensprint in Tipla is wellicht een maat voor vluchters die vooral met de ritzege in hun gedachten zitten, tenzij een Michael Matthews zich roert in het eerste gedeelte van de rit.

Nadien is het klimmen naar de Alto Collado Venta Luisa, een klim van eerste categorie. Boven op de top is het nog 57 kilometer van de streep. Na de afdaling komt de Alto de Castro de Filabres, een beklimming van derde categorie. De verschillen zullen echter pas gemaakt worden op de Alto de Velefique. Met stukken aan 9,9% en 9,1% komen de steilste stukken er wel aan in het eerste deel van de klim.

SLOTKLIM ZEKER ZWAAR GENOEG

Ook nadien zijn er wel nog stukken van 7,2% en 7,4%: het is dus zwaar genoeg. Pakt Primož Roglič uit op de slotklim? Als de Sloveen van Jumbo-Visma zich goed voelt, zal hij het niet laten om tijd te pakken op zijn concurrenten. De vraag is of dan ook de ritzege in zicht komt of een vroege vlucht voorop kan blijven.

Roglič reed de voorbije dagen in de rode leiderstrui zonder dat eigenlijk na te streven. Bij Jumbo-Visma dienen ze te beslissen of ze het uiteindelijk toch wel goed vinden zo of nog een laatste kans aangrijpen om de verantwoordelijkheid bij een andere ploeg te leggen, voor het ingaan van de eerste rustdag.

VLUCHTERS MET KANS OP SLAGEN

Zijn er vluchters die dan toch een gooi doen naar de rode leiderstrui, dan komt een Großschartner zeker opnieuw in beeld, de huidige nummer 2 uit het klassement. Ook een Polanc of Mäder kan een lange onderneming tot een goed einde brengen.

Krijgen we een clash tussen de klassementsmannen, dan gaan we ook weten of Bernal verstoppertje speelt of niet. De Colombiaan zegt nog niet op zijn best te zijn. Dan is het ook aan Mas, López , Vlasov en Yates om stand te houden ten opzichte van Roglič.