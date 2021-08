Kwartet verlengt bij UAE: ook 'sprinter van wereldklasse' Fernando Gaviria mag blijven

UAE laat een kwartet aan contractverlengingen op de wereld los. Ook voor Fernando Gaviria is er nog een toekomst bij de ploeg. Sinds zijn overstap heeft Gaviria het moeilijk om zich te manifesteren als de topsprinter van weleer, maar bij UAE geloven ze nog in hem.

UAE trok al sprinters Ackermann en Hodeg aan. Ook Gaviria behoort in 2022 nog tot de rappe mannen van de ploeg. "We weten allemaal dat Gaviria een sprinter van wereldklasse is en op een goede dag iedereen kan verslaan", zegt teammanager Joxean Matxin Fernandez. "We willen volgend jaar de beste versie van hem zien." Gaviria heeft dus nog voor een jaar bijgetekend.

OOK RUI COSTA, COVI EN POLANC VERLENGEN

Zo'n overeenkomst sloot UAE ook met Rui Costa, die in de Tour de France belangrijk werk verrichtte voor kopman Pogačar. Voor Alessandro Covi was dan weer een contract voorzien op de iets langere termijn. Covi blijft bij de ploeg tot 2024.

De vierde die heeft bijgetekend, is de voormalige rozetruidrager Jan Polanc. De Sloveen blijft bij het team tot het einde van 2022.