Astana-Premier Tech verliest één van haar sterkhouders in de Vuelta

Alex Aranburu zal niet langer te zien zijn in de Vuelta. De Spanjaard, die in de eerste etappe nog op de plaats was geëindigd, is gisteren tegen de grond gegaan en kan vandaag niet meer van start gaan in de elfde etappe.

Astana-Premier Tech, de ploeg van Alex Aranburu, heeft het nieuws laten weten. Volgens de ploeg heeft Aranburu nu enkele hechtingen in zijn knie en heeft hij ook nog andere verwondingen. Hij kan dus niet meer van start gaan.

