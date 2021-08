Roglič onthoudt positieve dingen na val en antwoordt met zege: "Je weet nooit wanneer het je laatste overwinning is"

Een sterk staaltje positivisme van Primož Roglič in de Vuelta. Een dag na zijn valpartij volgde de zege in de elfde etappe. Met een dag uitstel won Roglič dan toch. Hij had zich door die val niet uit zijn lood laten slaan, integendeel.

Roglič moest eerst in de steile slotkilometer wel nog Magnus Cort terughalen. Die was hem in de zesde rit al net voorgebleven. "Hij werd toen eerste en ik tweede en nu is het omgekeerd. Het was alweer nipt. Het was een zware rit. Een korte, maar het was opnieuw superwarm. Ik heb veel afgezien. Op het einde had ik nog genoeg overschot om te winnen."

Ik had gelukkig nog iets meer over

Roglič moest nog een sprintje met Mas betwisten om de overwinning effectief binnen te halen. "Hij is ook supersterk, maar ik had gelukkig nog iets meer over. Het is altijd leuk om te winnen. Je weet nooit wanneer het je laatste overwinning is. Op zo'n steile aankomst doe ik het normaal wel goed. Het was een mooie uitdaging. De ploeg deed het ook uitstekend."

Was het een kleine revanche na zijn val een dag eerder? "Ja, dat ook. Al was ook dat nog altijd wel een goede dag voor ons. Ik wilde de positieve dingen meenemen en nu win ik. Dat is top. Mooi."