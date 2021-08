📷 Heuglijk nieuws! Stijn Steels en zijn vriendin verwelkomen een prachtige dochter op deze wereld

Ook naast de fiets is er al eens heuglijk nieuws te beleven. Stijn Steels en zijn vriendin Layla zijn de trotse ouders geworden van een prachtige dochter. Nadat onlangs zijn ploegmaat Yves Lampaert een kindje op deze wereld verwelkomde, is het nu de beurt aan Steels.

Het is dus niet alleen in de koers dat het de mannen van Deceuninck-Quick.Step voor de wind gaat, ook daarbuiten. De ploeg feliciteerde Steels en zijn partner via sociale media. "Felicitaties aan Layla Vancompernolle en Stijn Steels met de komst van hun prachtig dochtertje Axelle."

Axelle is dus de naam die Stijn en Layla aan hun dochter gegeven hebben. Bij de tweet van zijn ploeg staat ook meteen een mooie foto van Axelle, die genomen is door professioneel fotografe Charlotte Reynaert. Ongetwijfeld met de goedkeuring van Layla.

Congratulations to Layla Vancompernolle and @StijnSteels on the arrival of their beautiful baby girl Axelle 🤗

Photo: Charlotte Reynaert pic.twitter.com/tnqBZGGjcM — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 26, 2021

Layla Vancompernolle is zelf gepassioneerd door de fotografie en nam nog een foto van de buik van Sarah De Bie, de echtgenote van Wout van Aert, toen zij zwanger was. Inmiddels zijn beide dames dus bevallen.