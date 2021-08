Jong Belgisch toptalent zet woorden kracht bij met fantastische tijdrit in vredeskoers

Het jonge toptalent Cian Uijtdebroeks heeft de tweede etappe in de Vredeskoers in Tsjechië gewonnen. De 18-jarige renner van Bora-Hansgrohe was op een parcours van 11 kilometer duidelijk de snelste.

Na Remco Evenepoel wordt Cian Uijtdebroeks misschien wel als het grootste Belgisch rondetalent beschouwd. Hij kon al een contract bij Bora versieren en hoewel hij voorlopig nog bij de junioren rondrijdt, traint hij regelmatig mee met de profrenners van de Duitse formatie.

Enkele weken geleden was hij nog te gast bij VRT-programma Van hier tot in Tokio", waar hij zichzelf omschreef als een renner met een goede tijdrit in de benen die ook kan klimmen.

Die goede tijdrit heeft hij in de Vredeskoers in Tsjechië laten zien door de snelste tijd neer te zetten in de tweede etappe. Uijtdebroeks haalde het met 7 seconden voorsprong op de Noor Per Strand Hagensen en 14 op de Spanjaard Ivan Romeo.

Uijtdebroeks vloog over het parcours, zijn tijd van 14:22 was de snelste ooit in de Vredeskoers, die altijd over hetzelfde parcours gaat.

In het algemeen klassement schuift de jonge Belg op naar plaats 4 in het klassement, op 16 seconden van leider Hagensen.