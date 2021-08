📷 Pijnlijk incident voor Zwift-ontdekking van Alpecin-Fenix: hij botst in Vuelta op volgwagen

Op Zwift rijden of in de koers op de weg, zijn twee verschillende dingen. Bij Alpecin-Fenix hebben ze het wel goed gezien toen ze Jay Vine een kans gaven, dat moet gezegd. De Australiër heeft al mooie dingen laten zien, maar in de veertiende Vueltarit liep het mis.

Vine verlengde net nog zijn contract voor twee seizoenen: een bewijs van de prima indruk die hij al heeft gemaakt. Ook in de veertiende etappe in de Vuelta ging hij in de aanval en maakte hij deel uit van een ruime ontsnapping. Op een gegeven moment ging Vine even langs de ploegwagen rijden, onder meer om een bidon op te pikken. Dat ging niet volgens plan. Vine raakte met zijn stuur de wagen. Een onhandigheidje met gevolgen, want zo verloor hij zijn evenwicht op de fiets en kletste hij tegen het asfalt. 34 km - Ouch, een pijnlijke val van Alpecin-Fenix-renner Jay Vine.



Hij rijdt naast de ploegleidersauto voor een bidon, verliest zijn evenwicht en klapt hard tegen het asfalt. Het is nog onduidelijk of hij wel verder kan. #LaVuelta21 pic.twitter.com/Yzn7VjzzJD — NOS Wielrennen (@NOSwielrennen) August 28, 2021 Zonde om op zo'n manier ten val te komen. Uiteindelijk reed Vine de etappe wel nog gewoon uit. Hopelijk heeft hij er niets aan overgehouden.