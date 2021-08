Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) is de sterkste in de GP de Plouay

Vandaag stond de GP de Plouay op het programma bij de vrouwen. Daarin toonde de Italiaanse Elisa Longo Borghini zich de sterkste. Ze haalde het voor Gladys Verhulst en Kristen Faulkner.

Gisteren stond de GP de Plouay bij de mannen op het programma en vandaag was het de beurt aan de vrouwen. Wie er zin in had, was Elisa Longo Borghini. Ze probeerde het een paar keer en in het slot raakte ze ook daadwerkelijk weg.

De Italiaanste renster van Trek-Segafredo kwam uiteindelijk ook solo als winnares over de streep. In de sprint achter haar was de Franse Gladys Verhulst de sterkste. Zij werd tweede, terwijl de Amerikaanse Kristen Faulkner tevreden moest zijn met de derde plaats.