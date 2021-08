Laatste week Vuelta wordt op gang getrapt met heuvelachtige etappe: kans voor vluchters of wordt het toch een sprint?

Vandaag beginnen de renners in de Vuelta aan de laatste week. De zestiende etappe staat namelijk op het programma. Het is een heuvelachtige rit, dus het kan alle kanten uit voor de ritzege.

In de zestiende etappe vandaag rijdt het peloton van Laredo naar Santa Cruz de Bezana. Het is een rit van 180 kilometer en onderweg komen de renners twee korte beklimmingen tegen van derde categorie.

Het gaat echter in de finale ook de hele tijd bergof en bergaf, waardoor het niet zeker is of de sprinters het gaan overleven. Er is ook een kans dat de vluchters vandaag aan het langste eind zullen trekken. Wie kan zegevieren in Santa Cruz de Bezana? We weten het deze namiddag.