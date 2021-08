Stefan Bissegger maakt indruk en wint tijdrit Benelux Tour, Remco Evenepoel moet tevreden zijn met achttiende plaats

Stefan Bissegger heeft met overmacht de tweede etappe in de Benelux Tour gewonnen. De Zwitser was in de tijdrit maar liefst 15 seconden sneller dan de Italiaan Affini. Küng eindigde op de derde plaats.

Vandaag stond een tijdrit op het programma in de Benelux Tour. Een renner die indruk maakte, was Affini. Iedereen beet zijn tanden stuk op de tijd van de Italiaanse renner van Jumbo-Visma, maar één renner was uiteindelijk toch nog beter. Het werd zelfs een serieus verschil, want Stefan Bissegger was maar liefst 15 seconden sneller dan Affini. Küng eindigde op de derde plaats op 20 seconden van Bissegger. Evenepoel stelde teleur, want onze landgenoot eindigde slechts op de 18de plaats op 39 seconden van de winnaar.