Vuelta: omvangrijke kopgroep in koninginnenrit, houden de vluchters stand?

Vandaag staat in de Vuelta de 17de etappe op het programma. Het is misschien wel de koninginnenrit van deze Ronde van Spanje, want er staan twee beklimmingen van eerste categorie en een slotklim van buiten categorie op het programma.

Het duurde lang voor er een vlucht was weggeraakt in de zeventiende etappe, maar nu is er toch een omvangrijke kopgroep voor het peloton aan het uitrijden. Zo zitten er maar liefst 14 renners in de kopgroep.

In die kopgroep zitten ook enkele bekende namen, want zo zit onder meer Mikel Landa in de ontsnapping. Ook andere bekende namen zoals Mikel Nieve, Sergio Henao, Matteo Trentin en Dylan van Baarle zijn van de partij. Met Sylvain Moniquet is er ook één landgenoot bij.