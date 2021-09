Miguel Angel Lopez wint de koninginnenrit in de Ronde van Spanje

Op de slotklim van Altu d'El Gamoniteiru sprong de Colombiaan van Movistar weg en niemand zag hem nog terug.

De achttiende rit van de Vuelta was de koninginnenrit van deze Vuelta. Er kwamen de hele dag door aanvallen. Met nog meer dan 50 kilometer te gaan ging Storer in de aanval. Bahrein-Victorious, Movistar en UAE Team Emirates hielden de situatie echter onder controle.

Storer viel vooraan stil en werd bijgehaald door David De La Cruz. Op 5 kilometer van het einde schudde Bernal aan de boom, maar Roglic was niet onder de indruk.

Lopez duwde even door en hij geraakte wel weg. In geen tijd was hij bij De La Cruz. Roglic viel nog aan, ook Bernal probeerde nog, maar de ritzege van Lopez was binnen.

Roglic werd tweede, Mas werd derde. In de rangschikking blijft Roglic in het rood.