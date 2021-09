Knappe zege van Miguel Angel Lopez die al vier jaar droog stond in Vuelta: "Nu zijn we gerust"

De Colombiaan Miguel Angel Lopez schreef donderdag de koninginnenrit van de Ronde van Spanje op zijn naam.

De renner van Movistar gaf zijn seizoen zo wat kleur. "We wisten op voorhand dat het mooi zou zijn om een rit als vandaag te winnen. Ik zat al vier jaar zonder zege in de Vuelta, en dus wou ik hier al lange tijd nog eens winnen. Dat het dan lukt in de koninginnenrit, maakt het alleen maar mooier", zei Lopez achteraf.

Het was voor Movistar geen gemakkelijke Vuelta. "We zijn nog maar met vijf renners, maar veel dank aan mijn resterende ploegmaats voor hun prima werk. Het is mooi om hen terug te betalen met de ritzege. Dit betekent veel voor de ploeg. Er kan niet altijd zoveel gepraat en kritiek zijn. Alleen wie hier zit, binnenin de ploeg, weet hoe hard we iedere dag weer afzien."

Met Mas en Lopez heeft Movistar wel twee podiumplaatsen te pakken. "Vandaag zorgden we voor een mooie show. We wisten dat dit een belangrijke dag zou worden voor het klassement, die we zouden moeten gebruiken. Nu zijn we gerust voor de komende dagen."