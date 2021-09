Tranen bij gouden paralympiër Genyn: "Ik kwam toe en ze hadden mijn banden platgestoken"

Peter Genyn bezorgde ons land een nieuwe gouden medaille op de Paralympics, maar zijn finale op de 100m hing lang aan een zijden draadje.

Genyn stond als een van de topfavorieten aan de start om de gouden medaille weg te kapen maar een uur voor de race leek dat even niet meer mogelijk. "Ik kwam 45 minuten voor de opwarming toe en mijn stoel stond hier met drie lekke banden en een gebroken kader. Dit is pure sabotage van iemand die geweldig bang was", doet Genyn zijn relaas bij Sporza.

"Ik ben de mensen van de staff geweldig dankbaar; Mijn stoel hangt met duct tape aan elkaar, hij stond ook niet meer perfect en heb hem helemaal opnieuw moeten afstellen. Dit was echt verschrikkelijk. Je denkt bij jezelf dat het gedaan is", gaat gij verder en tranen.

Dan even opnieuw naar de race, die in natte omstandigheden plaats vond. "Wie had dat gedacht dat Belgisch weer ons nog zou helpen (lacht)? We hebben op alles getraind en hebben bewezen dat we zelfs op deze manier kunnen winnen, ook met de sabotage. Je moet een sukkelaar zijn om zoiets te doen", besluit hij.