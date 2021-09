Kan Roglic nog bedreigd worden in laatste bergetappe Ronde van Spanje?

De etappe van zaterdag brengt de renners van Sanxenxo naar Castro de Herville, goed voor een etappe van iets meer dan 200 kilometer waarbij de wegen zelden vlak zijn. In de eerste helft van de etappe zijn geen gecategoriseerde klimmen opgenomen maar de renners moeten wel in totaal 17 kilometer klimmen, verdeeld over 5 stevige puisten.

Het zwaartepunt valt in het tweede deel van de etappe met nog drie cols van tweede categorie en ook nog de Alto de Mougas van eerste categorie. De slotklim van tweede categorie is met 4,9% gemiddeld niet steil maar na 190 kilometer en 19 etappes zal deze klim van 10 kilometer toch geen eenvoudige opgave worden voor de renners.

🇪🇸 Vuelta21?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta21



A stage with it all: a "classics" feel, constant ascents and descents, followed by challenging first and second category climbs.



📍Sanxenxo ➡️ Mos. Castro de Herville

🚩 Start 11:47

🏁 Finish ca. 17:30

🛣️ 202.2km

🏔️ 1 x Cat 3; 3 x Cat 2; 1 x Cat 1 pic.twitter.com/FhctUFwpeh