Mäder doneert meer dan 4.500 euro aan goede doel na belofte voor de Vuelta

De Zwitserse renner Gino Mäder doneert een bedrag van 4.529 euro aan een goed doel na zijn succes in de Vuelta.

Voor de Vuelta begon had Mäder beloofd om voor elke renner die hij in iedere etappe achter zich wist te houden een bedrag van 0,10 Zwitserse Frank zou doneren aan een project dat de fans zelf mochten kiezen.

Mäder reed een sterke Ronde van Spanje en hield in totaal 3.159 renners achter zich in 21 etappes. Omdat hij een sterke ronde reed gaf hij ook nog eens 10 euro extra per renner die in het algemene eindklassement achter hem stond.

In het totaal doneerde Mäder 4.529 euro aan een project rond duurzaamheid.